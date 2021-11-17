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كشف والد عروس المنيا المتوفاة بعد ساعات من زفافها تفاصيل جديدة في حياتها من أبرزها قيام أبناء القرية بتشييع جثمان العروس إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بالقرية، والمشاركة في قبول العزاء.

وقال طه ماضي محمد، 48 سنة، خفير نظامي، مقيم بقرية ريدة بمركز المنيا، والد «نادية»، 19 سنة، التي لفظت أنفاسها الأخيرة بعد حفل زفافها، إن «ابنته كانت تربطها صداقة بمعظم فتيات القرية، وانهارت الفتيات حزنا على وفاتها».

وأضاف «طه»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «علمت بخبر وفاتها في الثامنة مساءا، عقب انتهاء حفل الزفاف حيث استعنت بطبيب من القرية، الذي أكد وفاتها بأزمة قلبية، وتم إبلاغ الصحة حيث أكدت التقارير الطبية ذلك، واستخراج شهادة الوفاة».

وأضاف «طه»: «شارك في حفل زفاف ابنتي آلاف المهنئين، وكرروا المشاركة في تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير، وهي بحنة الفرح، وقد أطلق عليها أبناء القرية عروس الجنة لدفن جثمانها يوم زفافها. دون استكمال فرحتها».

وأكد «طه» أن «العروس رفضت استكمال الدراسة بالمعهد الديني الأزهري للفتيات بالمنيا، لمساعدتي في استكمال دراسة أشقائها وعددهم 4 أشقاء في جميع مراحل التعليم».