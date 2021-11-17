المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا يلتقي مرشحين للانتخابات الرئاسية في طرابلس

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أعلنت السفارة الامريكية لدى ليبيا زيارة المبعوث الأمريكي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، لطرابلس استعداداً للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية، عن بيان للسفارة، أن نورلاند التقى بمرشحين للانتخابات، ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني.

وفي لقاء آخر، ناقش نورلاند مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح الجهود الفنية لتسجيل المرشحين وضمان فرز عادل ودقيق للأصوات.

وفي حديثه عن الزيارة، قال السفير نورلاند: «تقف الولايات المتحدة إلى جانب الليبيين الذين يريدون الانتخابات ويريدون فرصتهم للإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم. نحن نعمل مع المجتمع الدولي والشركاء الليبيين لدعم هذه العملية من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة واسعة من قبل الناخبين».

وأضاف «اليوم، كنت محظوظًا أيضاً بمقابلة عدد من المرشحين للرئاسة في طرابلس. نحن لا نفضل أي مرشح. يمثل اليوم بداية عملية يمكن من خلالها للناخبين معرفة معلومات دقيقة عن المرشحين والقضايا من أجل اتخاذ خيار مستنير»

وأشارت السفارة إلى أن ممثلين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومن سفارات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة التقوا أيضاً مع السفير نورلاند، المرشحين للرئاسة في طرابلس.