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تركيا توقف المغني عمر سليمان وتتهمه بالإرهاب

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تركيا توقف المغني عمر سليمان وتتهمه بالإرهاب تركيا توقف المغني عمر سليمان وتتهمه بالإرهاب
أوقفت الشرطة التركية الأربعاء المغني السوري عمر سليمان الذي نال شهرة عالمية بمزجه الموسيقى الالكترونية بالموسيقى التقليدية السورية، بتهمة الانتماء لـ"منظمة إرهابية" كما أفاد وكيل أعماله.

وأكدت محافظة شانلي أورفة الحدودية مع سوريا هذا النبأ لوكالة فرانس برس من دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح وكيل أعماله - الذي طلب عدم كشف اسمه - أنه سيتم إطلاق سراح المغني البالغ من العمر 55 عامًا "في غضون ساعات قليلة". وذكرت صحيفة "يني شفق" ووكالة أنباء دوغان الأربعاء أن سليمان متهم ب"الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية".

وسليمان المقيم في تركيا منذ سنوات، اوقف في شانلي أورفة على بعد 50 كيلومترا من الحدود السورية. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منبثقة عن حزب العمال الكردستاني المصنف على أنه "إرهابي" من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

فتحت أغاني عمر سليمان التي حصدت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، له أبواب المهرجانات الدولية الكبرى منه مهرجان South by Southwest الذي يحظى بشعبية كبيرة في تكساس. سليمان الذي بدأ مسيرته من خلال الغناء في حفلات الزفاف في سوريا، يظهر في فيديوهات موسيقية مرتديا كوفية حمراء وبيضاء ونظارة شمس سوداء. وغادر المغني سوريا بعد اندلاع النزاع العام 2011 ليستقر في تركيا حيث فتح مخبزًا.


الوطن السعودية

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