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أهالي حي "الوسام 2" بالطائف يشتكون من ضعف أبراج الاتصالات

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أهالي حي "الوسام 2" بالطائف يشتكون من ضعف أبراج الاتصالات أهالي حي "الوسام 2" بالطائف يشتكون من ضعف أبراج الاتصالات
ناشدوا المسؤولين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيجاد حل لمعاناتهم

أهالي حي

سجَّل أهالي حي الوسام 2 بالطائف معاناتهم وتذمُّرهم من ضعف أبراج مقدِّمي خدمة الاتصالات والإنترنت بالحي المأهول بالسكان.

وتفصيلاً، أوضح عدد من الأهالي أن معاناتهم مع مقدِّمي الخدمة مستمرة، ويطمحون للتطوير والتنافس بين الشركات؛ ليجدوا إثر ذلك خدمات راقية، وأبراجًا عالية لخدمتَي الاتصال والإنترنت؛ إذ إن بعضهم يصادف في هاتفه خاصية قليلة لإشارة الأبراج، وهي لا تفي بالغرض المأمول للاستفادة من الخدمات التقنية في مجال التعليم أو في الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها الجهات الحكومية وفق منظومة متكاملة من التطور والإبداع.

وناشد الأهالي المسؤولين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات النظر في معاناتهم، وإيجاد حل لإنهاء معاناة المواطنين والمقيمين ساكني الحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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