وزير الإعلام اليمني يدين قصف الحوثيين مخيم الرحمة بمأرب ويطالب بتصنيفها منظمة إرهابية

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أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، قصف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمخيم الرحمة الواقع في منطقة مفرق حريب جنوب مدينة ‎مأرب.

وأوضح أن المخيم يضم 298 أسره نازحة قدموا من مختلف المحافظات فرارا من بطش المليشيا، وأن القصف الحوثي ادى إلى تضرر عدد من المنازل ودفع عدد من الأسر إلى موجات نزوح جديدة.

وأشار الإرياني إلى ان هذا القصف يأتي ضمن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية الممنهج والمتعمد للتجمعات السكنية ومخيمات النزوح في مديريات محافظة مارب، ومحاولاتها الايقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، في ظل صمت مطبق ومخزي من المجتمع الدولي

وطالب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ومنظمة الهجرة الدولية بتحمل مسئوليتها القانونية والانسانية والاخلاقية واتخاذ موقف واضح من استهداف مخيمات النزوح، داعيا إلى سرعة العمل على تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم «مجرمي حرب».