«صوتي عاجبني وعاجب الناس».. حمو بيكا ينتقد قرار وقفه عن الغناء

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علق حمو بيكا على قرار إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية في «لايف» عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وفيس بوك، متهما أشخاص لم يسمهم بالوقوف وراء هذا القرار.

وقال بيكا خلال بث مباشر عبر «انستجرام»: ««ناس كتير لا تصلح للغناء وبيغنوا ومعاهم كارنيه النقابة.. مش هقول أسماء عشان دول صحابى وواكلين مع بعض عيش وملح.. أنا صوتى عاجبنى وعاجب الناس وبيسمعونى خدوا رأيهم في قرار الوقف.. لو مش عايزينا نبطل غنا».

وأضاف: «ببقى نايم ع المخدة ومخي عطلان من كتر التفكير، وأنت قاعد في بيتك، علينا فلوس خدونا تحت باطكم.. أنا مش مطرب أنا مؤدي مهرجانات، وعارف إن صوتي وحش بس عاجبني وعاجب الناس اللي بتسمعني».

وتابع بيكا: «في حفلات الساحل الشمالى التصريح بتاعى بـ 15 ألف جنيه كنت بدفع ومابتكلمش.. الناس بتستقبلنا برة مصر أحسن استقبال.. عايزنا نشتغل برة مصر ونسيب بلدنا».

واستكمل: «فى اختبارات نقابة الموسيقيين قدمت فيش بتاعى ونضيف الحمد لله وغنيت أغانيا ومع ذلك سقطت.. حسبى الله ونعم الوكيل في كل واحد كان سبب في قطع عيشنا».

وأعلنت نقابة الموسيقيين، الأسماء الممنوعة من الغناء، وأكدت في بيان صادر عنها أنه يمنع كل من ليس عضوا في النقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة ولإختياز الإختبارات

تضم الأسماء الممنوعة، حمو بيكا، حسن شاكوش، وتقرر إلغاء التصريح السنوي لـ «كزبرة وحنجرة- مصطفى زكريا محمد على الشهير ب مسلم- أبوليله- أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة- حمو طيخا- ريشة كوستا سمارة- شواحة- ولاد سليم- العصابة- الزعيم- علاء فيفتي- فرقة الكعب العالي- مجدي شطة- وزة مطرية- شكل- عمرو حاحا».

وأكدت النقابة في بيان لها: «يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الإختبارات».