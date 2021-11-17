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الأمريكية: أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب جرعات المخدرات الزائدة

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الحكومة الأمريكية: أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب جرعات المخدرات الزائدة الأمريكية: أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب جرعات المخدرات الزائدة

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أعلنت الأمريكية أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم جراء تناولهم جرعة زائدة من المخدرات بين أبريل 2020 وأبريل 2021، في زيادة تبلغ 28.5% عن العام الماضي.

وأوضحت الحكومة أن هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الوفيات المرتبطة بالمخدرات إلى ستة أرقام خلال سنة واحدة، مبينة أن عدد الوفيات اليومي وصل إلى 275 وفاة.

وقالت إن حالات الوفاة الناتجة عن الجرعات الزائدة من مادة الفنتانيل الأفيونية الاصطناعية غير القانونية، هي أكثر من الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة من أي عقار في عام 2016.

وبحسب البيانات الحكومية، فقد سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى الأرقام بعدد الوفيات جراء جرعات المخدرات الزائدة، وبلغت 10408 حالات وفاة، تليها فلوريدا بـ7805 حالات، ومن ثم إيلينوي بـ3577 حالة.

وفي العام 2019، كانت الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى عالميا بنسبة الوفيات الناتجة عن جرعات المخدرات الزائدة وتبلغ 21.1%، تليها النرويج 5% والسويد 4.8%.

المصرى اليوم

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