محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في قرى إدفو ونصر النوبة

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بقطاعات العمل المختلفة بالإستمرار في تنفيذ مسيرة العمل والبناء داخل مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة)، مشدداً على ضرورة الإلتزام الكامل بالبرامج الزمنية الموضوعة لنهو كافة المشروعات، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي حالات تقصير من المقاولين أو الشركات لترى هذه المشروعات النور في أقرب وقت ممكن، وبالتالي تحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل بما يصب في صالح المواطن الأسوانى.

وقام فريق عمل وحدة حياة كريمة بمواصلة جولاته الميدانية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية بقرية الكلح شرق التابعة لمركز إدفو والتي تخدم نحو 26 ألف و651 ألف نسمة ويتبعها 27 تابع ما بين قرية وعزبة ونجع، وتفقد أعضاء الوحدة بقيادة المهندس ناجح مصطفى الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مجمع الخدمات بنسبة تنفيذ 40 %، بجانب متابعة مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 20 %، ومشروع إنشاء مراكز شباب الشيخ على، وأبوعرفة، والشهيد صلاح نصر، بالإضافة إلى تفقد مشروع إحلال وتجديد مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بإجمالى 9 فصول وبنسبة تنفيذ 40 %، كما تفقد أعضاء وحدة حياة كريمة مشروع محطة المعالجة الثلاثية بالكلح شرق حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الخرسانية بالمحطة 85 %، وجارى العمل في خط الطرد بطول 4 كم، فيما تم الإنتهاء من محطة الرفع بنجع الشهيد على إسماعيل بالكيال، بينما جارى العمل في مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 1.5 كم من عزبة شحات أبوالقاسم وحتى المفالسة، وبالتوازى مع ذلك قام أعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة بتفقد معدلات إنجاز وتنفيذ المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية بقرية أبوسمبل التابعة لمركز نصر النوبة وتخدم 24 ألف و870 نسمة من أهالى هذه القرية وتوابعها .

وتم تفقد أعضاء الوحدة لمشروع مجمع خدمات المصالح الحكومية بنسبة تنفيذ 40 %، بجانب تفقد مشروع مجمع الخدمات الزراعية بنسبة تنفيذ 45 %، فيما جارى العمل في أعمال الشبكات لمشروع الصرف الصحى بقريتى قسطل وتوماس وعافية حيث تم تنفيذ 8 كم من إجمالي 20 كم، وبالتوازى جارى العمل في مشروع إنشاء المبنى الإدارى لمركز شباب توشكى غرب بنسبة تنفيذ 45 %، بينما تم الإنتهاء من مشروع تطوير مدرسة أبوسمبل شرق الإبتدائية، وهو الذي يتواكب مع إستكمال أعمال الإحلال والتوسعة للمدرسة والتي تضم دور أرضى و2 دور علوى بواقع 9 فصول .

وعقب إنتهاء المرور الميدانى تم عقد إجتماع لأعضاء الوحدة مع أهالى القرية والذين قدموا شكرهم الجزيل للرئيس السيسى على مبادراته الإنسانية المتعددة التي تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، وخاصة في القرى والمناطق النائية، كما أثنى الأهالى على الدور الرائد والمتميز الذي يقوم به محافظ أسوان بجد وإخلاص من خلال متابعته الميدانية للأعمال الجارية بمختلف قرى ومدن المحافظة والتي تساهم في تلبية المطالب الجماهيرية والتعامل الفورى مع الشكاوى ووضع الحلول العاجلة له، مطالبين من مسئولي الرى بسرعة العمل على تطوير كوبرى توشكى غرب المقام على المصرف النزاز بالقريه نظراً للضغط الشديد عليه لأنه يربط القرية الرئيسية بتوابعها، بجانب دخول الغاز الطبيعى ورصف الطرق الداخلية بالقرية فور الإنتهاء من أعمال مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات .