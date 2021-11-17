الخطيب يعلنها: عمومية الأهلي قادرة علي اختيار الأفضل

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أكد محمود الخطيب المرشح لرئاسة الأهلي في انتخابات 26 نوفمبر الجاري أن القائمة التي اختارها جاءت وفقا لرؤية شاملة وتم اختيار الأسماء المناسبة لتنفيذ هذه الأفكار بالتشاور مع لجنة الحكماء التي كان لها دور في تزكية الاختيار مع التأكيد على أن رئيس النادي هو صاحب القرار والمسؤول عن كل قرار.

وكشف الخطيب عن أنه اعتذر خلال الدورة الماضية للدكتور محمد شوقي ومحمد الغزاوي وامتثلا للقرار وكانا عند حسن الظن إعلاء لمصلحة الأهلي، وهذه المرة تم الاعتذار للثلاثي ابراهيم الكفراوي وجوهر نبيل ورانيا علواني وتقبلوا الأمر وأشكرهم على موقفهم الذي يجسد قيم ومبادئ الأهلي.

وأضاف: عمومية الأهلي قادرة على الفرز والاختيار السليم، القائمة تمثل فريق واحد وتضم كفاءات كبيرة مثل العامري فاروق نائب الرئيس وخالد مرتجي لأمانة الصندوق ود محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي وحسام غالي ومحمد الدماطي ود مهند مجدي ومحمد سراج الدين وتحت السن محمد الجارحي ومي عاطف التي نقدمها من أجل مستقبل النادي.