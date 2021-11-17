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عودة بواتينج واستبعاد داميون لوي من قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الجونة

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عودة بواتينج واستبعاد داميون لوي من قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الجونة عودة بواتينج واستبعاد داميون لوي من قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الجونة

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أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة الجونة، المقرر لها غدًا الخميس، على الاسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة الغاني بنجامين بواتنج، بعد تماثله للشفاء من الاصابة في غضروف الركبة، بينما تم استبعاد المدافع الجامايكي لأسباب فنية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف، أحمد يحيى

خط الدفاع: محمد عبدالسلام، السيد سالم، هشام صلاح، صبرى رحيل، محمد رجب

خط الوسط: ساليفو مورو، مروان عطية، خالد الغندور، فوزى الحناوى، كريم الديب، عبدالغنى محمد، أحمد نبيل مانجا، كريم ممدوح، أحمد عادل ميسى،

خط الهجوم: مابولولو، أحمد على، بنجامين بواتنج، بلال السيد.

المصرى اليوم

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