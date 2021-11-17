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محافظ الغربية يناقش مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية الجديدة

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محافظ الغربية يناقش مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية الجديدة محافظ الغربية يناقش مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية الجديدة

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اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، مع رؤساء الشركات المسئولة عن تنفيذ مشاريع الرصف بمدن المحافظة وفقاً للخطة الاستثمارية الجديدة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وخلال الاجتماع، عرض المحافظ مجموعة من الخطوات التي سيتم الالتزام بها لتنفيذ خطة الرصف الجديدة وفق آلية منظمة للعمل تعتمد في المقام الأول على خطة زمنية محددة تشمل مراحل الرصف المتعددة وتوقيتات إنهائها، ذلك إلى جانب مراعاة عدة نقاط محورية أهمها وضع أولويات للشوارع المحورية ذات الأهمية والتي يتم تحديدها وفقاً للمعاينات المباشرة من أرض الواقع، بالإضافة إلى التنسيق التام مع الخمس مرافق ( الصرف ،المياه، الكهرباء ،الاتصالات والغاز ) قبل البدء في التنفيذ ب ٤٨ ساعة على الأقل للتنسيق قبل القشط وإعادة الرصف .

وأشار المحافظ إلى أن الشوارع التي سيتم رصفها خلال الخطة الجديدة لابد أن تتم بها كافة الأعمال لتخرج بصورة نهائية متكاملة بدءاً من (الرصف، تركيب البلدورات، وضع الإنترلوك، الأعمدة الديكورية وبالوعات صرف الأمطار)، ولن يتم استلام أي شارع في حالة عدم وجود أي من تلك المتطلبات، مشدداً على الالتزام بالجدول الزمني الذي يتم وضعه مع المحاسبة حال التأخير أوالتعطيل.

ووجه المحافظ السادة رؤساء المدن والأحياء بضرورة التواصل مع الشركات المنفذة لمراعاة الشوارع التي يتم العمل بها بما لا يسبب اختناقات مرورية ومراعاة توزيع الشوارع وفق الجدول الزمني بما لا يعوق الحركة بباقي شوارع المدينة في الوقت ذاته.

المصرى اليوم

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