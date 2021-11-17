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مساعد المدير العام لقطاع العمليات بـ"موارد القصيم" يزور الفروع بمحافظة الرس

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مساعد المدير العام لقطاع العمليات بـ"موارد القصيم" يزور الفروع بمحافظة الرس مساعد المدير العام لقطاع العمليات بـ"موارد القصيم" يزور الفروع بمحافظة الرس
شملت مكتبي الضمان والعمل ووحدة الخدمات المساندة والفريق التنفيذي للحماية الأسرية

مساعد المدير العام لقطاع العمليات بـ

ضمن الزيارات التفقدية والدورية التي يقوم بها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، قامت مساعد المدير العام لقطاع العمليات نورة بنت عبدالله المردسي، بزيارة تفقدية للفروع بمحافظة الرس، شملت مكتب الضمان الاجتماعي ومكتب العمل ووحدة الخدمات المساندة والفريق التنفيذي للحماية الأسرية.

حيث اطلعت على سير العمل والوقوف على مخرجات الدور والمراكز ومنجزاتهم، والتأكد من تطبيق جودة العمل وفق أعلى المعايير.

الجدير بالذكر أن تلك الزيارة شارك فيها فريق عمل من إدارات قطاع العمليات بفرع الوزارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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