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"سواعد الوطن" يشارك الجهات الرسمية في مبادرة استكمال التطعيمات بتثليث

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بمشاركة عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات من أبناء المحافظة

شارك فريق سواعد الوطن التطوعي الجهات الرسمية في مبادرة استكمال التطعيمات في منطقة عسير ومحافظة تثليث تحديدًا؛ حيث قام الفريق بمهام عديدة مثل التنظيم والتسجيل والفرز داخل أماكن أخذ اللقاح.

ويعتبر فريق سواعد الوطن أول فريق رسمي بمحافظة تثليث؛ حيث يضم عددًا كبيرًا من المتطوعين من أبناء المحافظة من الجنسين.

ويتطلع الفريق إلى تحقيق رؤية تعميق روح العمل التطوعي باعتباره قيمة إيجابية لتنمية المجتمع وإعداد جيل يرى في التطوع أسلوب حياة معاصر وغرس قيمة التطوع في الناشئة وبناء جيل قادر على تفعيل وتوجيه طاقاته إلى خدمة المجتمع، وكذلك التفاعل مع الأحداث الإنسانية والأنشطة الرسمية المختلفة وصولًا لعملية التنسيق والتعاون مع الجمعيات والفرق التطوعية الأخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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