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مدير "موارد الرياض" يوقّع 4 اتفاقيات في مجالات التدريب والصحة والتطوع والإعلام

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لتقديم المنح الدراسية للفئات المستفيدة وتأهيل قدرات الموهوبين من الأيتام

مدير

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الأربعاء، أربع مذكرات اتفاقيات للتعاون في مجالات التدريب والتطوير والتطوع والمجال الصحي والإعلامي بما يخدم مستفيدي الفرع من جميع الفئات.

وتفصيلاً، تنص الاتفاقيات على تقديم المنح الدراسية للفئات التي يرعاها فرع الوزارة وتأهيل وتطوير قدرات الموهوبين من الأيتام وصقلها وإبرازها إعلاميًا وابتكار المبادرات وتنفيذها في الجمعيات والدور والمراكز التابعة للفرع والاستفادة من برامج الجهات المتعاونة في تدريب الموظفين والمتطوعين، بالإضافة إلى المشاركة في الأيام العالمية والمناسبات الخاصة بالمجال الصحي.

ووقّع الاتفاقيات من الجهات الأربع المديرون التنفيذيون عبدالرحمن الحريصي من جمعية عيوني وأسامة آل زعير من جمعية تنمية المجتمعات "ريف" والدكتور سلطان المطيري من كليات الشرق العربي وعلي البياهي من شركة فكرة الأفكار، فيما حضر التوقيع مساعد المدير العام لقطاع التنمية ومديرة إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة.

مدير

مدير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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