حملات لمكافحة الحشرات الضارة بالشوارع والمدارس والمباني في أسوان

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استكملت إدارة الأمراض المتوطنة بإشراف من الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، وبقيادة الدكتورة مروة محمود تنفيذ حملاتها لمكافحة الحشرات الضارة بالشوارع والمنازل والمدارس والمبانى الخدمية في المناطق التي شهدت هطول السيول.

وتم سحب عينات عشوائية من جميع الأعمار السنية للمواطنين والأهالى بالمناطق المستهدفة وذلك لفحصها والإطمئنان على صحتهم وسلامتهم من الملاريا وغيرها من الأمراض المتوطنة.

يأتى ذلك ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ الخطة الموضوعة للمكافحة الحشرية بالمناطق المتضررة ولا سيما المناطق الجبلية والقريبة من مخرات السيول.