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الروائي على المهندي يستعد لإصدار روايته الجديدة السرداب

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الروائي على المهندي يستعد لإصدار روايته الجديدة السرداب الروائي على المهندي يستعد لإصدار روايته الجديدة السرداب

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يستعد الكاتب والروائي على أحمد المهندي لإصدار روايته الجديدة السرداب والمقرر طرحها في المكتبات خلال الفترة المقبلة.

وتدور الرواية في إطار من الرعب والاثارة والتشويق، حول شاب يعيش في مقابر الموتى، ويتفاجأ في ذات يوم بانه يدخل سرداب مليء بجثث الموتى وعلى جدران ذلك السرداب توجد نقوش وكلمات غير مفهومة فيبدأ البحث عن معاني هذه الكلمات.

وقال الكاتب على أحمد المهندي، إن الرواية تدور في إطار تشويقي ومثير، وتأخذ الرواية القارئ في بداية فصلها الأول، عن حياة المقابر ووصف دقيق وشامل لما يحدث بعد دفن الموتى، لينتقل بعدها القاريء إلى ذلك الشاب الذي اضطرته الظروف ليعيش في المقابر.

وأضاف الروائي على احمد المهندي، الفصول التالية تأخذ القارئ لحياة الشاب الذي يحلم بأنه موجود في سرداب غريب، وبه العديد من الجثث والهياكل العظمية، وايضا توجد نقوش وكلمات غريبة، فيحاول البحث عن معانيها.

وفي السرداب يتفاجأ الشاب بوجود فتاة شابة يتعرف عليها ولكن ملابسها ملطخة بالدماء ليأخذها إلى غرفته التي يعيش فيها ويشتري لها ملابس، وكل ذلك وهي لا تتحدث اليه بالرغم من سؤاله المتكرر عنها من هي ولماذا جاءت إلى ذلك المكان الغريب.

وتابع، على احمد المهندي، بمجرد اطمئنان الفتاة لذلك الشاب، تبدأ في الحديث معه ولكن بكلمات قليلة معه يكاد يفهمها بعد معاناة، وبعدها تشير إلى السرداب، ويبدأ معها رحلة لكشف اسرار تلك الكلمات والنقوش الغريبة التي تقود إلى كنز ضخم، ولكنه يحتاج إلى الى فك الطلاسم للحصول على ذلك الكنز، وبمجرد فك الطلاسم وظهر الكنز تختفي الفتاة، ويستيقظ الشاب من نومه ويتفاجأ بالكنز بجانبه.

المصرى اليوم

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