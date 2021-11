بإضاءة مساجد ومنتجعات ومباني حكومية.. البحر الأحمر تحتفل باليوم العالمي للأطفال المبتسرين (صور)

★ ★ ★ ★ ★

تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للأطفال المبتسرين، تمت إضاءة عدة منشات ومصالح حكومية وقري سياحية ومساجد باللون الارجوانى.

ويهدف الاحتفال إلى التوعية وتسليط الضوء على هؤلاء الأطفال الذين يتعرضون طوال حياتهم لأضرار صحية عديدة، نظرًا لولادتهم المبكرة بعد نحو سبعة أشهر فقط من بداية الحمل، ويحتاج الأطفال المبتسرون لرعاية كاملة وتواجدهم في حضانة، على حسب حجم الطفل، وذلك حتى لا يتعرضوا لمشاكل صحية ومضاعفات تلازمهم طوال حياتهم.

واكد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، أنه وجه بضرورة تنفيذ آليات العمل على مواكبة الأحداث العالمية، ومشاركة المدينة في أي حدث يعبر عن التعاون مع فئات المجتمع، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بثمار طيبة ومردود إيجابي لدى الجميع

وأضاءت محافظة البحر الأحمر على مدار يومين مبنى ديوان عام المحافظة، وعدد من المبانى والميادين بالمدن، باللون الارجوانى ،بمشاركة فعاله من المجتمع المدنى

ويهدف يوم الولادات المبكرة إلى رفع مستوى الوعي بشأن الولادة المبكرة والمخاوف التي تحيط بالأطفال الذين يولدون مبكرًا وعائلاتهم في العالم ذلك أن هؤلاء الأطفال يمثلون أكبر شريحة من الأطفال المرضى.

وبدأت إقامة اليوم العالمي للولادات المبكرة عام 2011 وشاركت فيه المؤسسة الأوروبية لرعاية الأطفال حديثي الولادة European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) ومؤسسة مارش أوف ديمز (March of Dimes) ومؤسسة ليتل بيج سولز الدولية (Little Big Souls International Foundation) العاملة في إفريقيا ومؤسسة أستراليا الوطنية للولادات المبكرة (National Premmie Foundation of Australia) ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال بهذا اليوم في أكثر من 50 دولة.