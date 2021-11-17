تركيا تعتقل المغني السوري عمر سليمان بتهمة «الإرهاب»

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أوقفت الشرطة التركية، اليوم الأربعاء المغني السوري عمر سليمان الذي نال شهرة عالمية بمزجه الموسيقى الالكترونية بالموسيقى التقليدية السورية، بتهمة الانتماء لـ«منظمة إرهابية» وفق وكيل أعماله.

وأكدت محافظة شانلي أورفة الحدودية مع سوريا النبأ لوكالة «فرانس برس»، دون مزيد تفاصيل.

وأوضح وكيل أعماله الذي طلب حجب اسمه، أنه سيفرج عن المغني «في غضون ساعات قليلة».

وذكرت صحيفة «يني شفق» ووكالة أنباء دوغان اليوم أن سليمان متهم بـ«الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الإرهابية».

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية موالية لحزب العمال الكردستاني المصنف «إرهابياً» من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفتحت أغاني عمر سليمان التي حصدت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، له أبواب المهرجانات الدولية الكبرى منه مهرجان South by Southwest الذي يحظى بشعبية كبيرة في تكساس.

وسليمان الذي بدأ مسيرته من خلال الغناء في حفلات الزفاف في سوريا، يظهر في فيديوهات موسيقية مرتدياً كوفية حمراء وبيضاء ونظارة شمس سوداء.

وغادر المغني سوريا بعد اندلاع النزاع في 2011 إلى تركيا حيث فتح مخبزاً.