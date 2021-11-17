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بدء صرف تعويضات منطقتي عزبة الفرن والناصرية في أسوان

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بدء صرف تعويضات منطقتي عزبة الفرن والناصرية في أسوان بدء صرف تعويضات منطقتي عزبة الفرن والناصرية في أسوان

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قرر اللواء اشرف عطية، محافظ أسوان، البدء في إجراءات صرف التعويضات المالية للمستفيدين من تطوير عزبة الفرن بمنطقة كيما، وأيضاً منطقة الناصرية ضمن العشوائيات ذات الخطورة من الدرجة الأولى.

وسيتم استكمال أعمال لجان المنشآت الآيلة للسقوط لحصر المستفيدين من تطوير منطقة نجع السايح 1 و2 غير الآمنة والواقعة على أراضى أملاك دولة بنطاق مدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو والتى تقع على مساحة 74.6 فدان حيث جارى أيضاً دراسة المخطط التفصيلى للمشروع من خلال المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

المصرى اليوم

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