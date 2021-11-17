«السادس في مسابقة مايكروسوفت».. الطالب محمود الخشت يروي كواليس مشاركته

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى الطالب محمود الخشت، الحاصل على المركز السادس في مسابقة مايكروسوفت الدولية، تفاصيل حصوله على مركز عالمي بين 60 دولة متقدمة، مضيفا أن مصر أول مرة تشارك في المسابقة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه علم بالمسابقة عن طريق منشور عبر مواقع التواصل تحدث عن المسابقة وشروط التقدم، مضيفا أن تقدم إلى المسابقة عبر لينك في المنشور.

وتابع أنه بعد فترة تواصل معه مركز التطوير التكنولوجي في محافظة كفر الشيخ ثم بدأ التدريب على برنامج «ريماتركس» توفره المحافظة لتدريب المتقدمين على الاختبار النهائي وتحقيق أعلى نقاط.

وأشار إلى أنه تم تبليغه باختبار آخر في المحافظة لتأهيل المتقدمين على مستوى الجمهورية، مضيفا أنه اعتذر عن خوض الاختبار كونه طالبا بالثانوية العامة.

وأكمل أنه قبل الاختبار بحوالي أسبوع تم إيقاف الدروس والمجموعات، مما أعطاه الفرصة مرة أخرى للانضمام إلى المسابقة، متابعا أن شارك في المسابقة كممثلا لمحافظة كفر الشيخ ثم تأهل إلى النهائيات على مستوى الجمهورية.

واستطرد: قضينا في مدينة 6 أكتوبر ثلاث أيام وتم تقديم كل الخدمات لنا، مضيفا أنه خلال تلك المدة تم الدخول إلى مرحلة التصفيات واختياري كالسابع بين أوائل الجمهورية.

وقال إن حرص على تأهيل نفسه بشكل جيد قبل دخول المسابقة من خلال تدريب نفسه زيادة سرعته على استخدام الكمبيوتر على سبيل المثال.