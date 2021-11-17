تضاعف المفقودين في بوركينا فاسو

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بينما يجتاح العنف المتطرف بوركينا فاسو ويقتل الآلاف ويشرد أكثر من مليون شخص تضاعفت التقارير عن المفقودين أربع مرات من 104 إلى 407 بين عامي 2019 و 2020، وفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تعرف الشخص المفقود على أنه شخص لا يمكن معرفة مكان وجوده ويتطلب تدخل الدولة.

تحركات مفاجئة

وقالت رئيسة قسم الحماية باللجنة الدولية في بوركينا فاسو، مارينا فاخوري: «مع النزاع، هناك المزيد من التحركات المفاجئة للأشخاص، وهناك المزيد من الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى الانفصال والاختفاء». «بالتأكيد نشعر بالقلق أيضًا من عدد العائلات التي تأتي إلينا مباشرة للإشارة إلى أن لديهم قريبًا مفقودًا ويحتاجون إلى الدعم».

وقالت إن أشخاصًا فُقدوا سابقًا في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بسبب الهجرة أو الفيضانات أو الصدمات الناجمة عن تغير المناخ، لكن الحجم زاد بسبب العنف.

لوم الجيش

ذكرت فاخوري أن تعقب الأشخاص أثناء النزاع وفي سياق النزوح الجماعي أمر صعب، ويمكن أن يتسبب في توترات داخل العائلات والمجتمعات المحلية، وضيق نفسي وجسدي. بينما تلقي بعض العائلات باللوم على الجهاديين في اختفاء أحبائهم، يشير كثيرون إلى قوات الأمن باعتبارهم الجناة الرئيسيون.

فخلال رحلة إلى فادا نغورما في أكتوبر والتحدث إلى الناس في منطقة الساحل عبر الهاتف، قالت ثلاث عائلات، بما في ذلك عائلة كومباري، لوكالة أسوشيتد برس إنهم يشتبهون في أن الجيش مسؤول عن أقاربهم المفقودين.

واتهمت جماعات حقوقية الجيش بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء واستهداف أشخاص يعتقد أنهم مرتبطون بالجهاديين.

وقال داودة ديالو، السكرتير التنفيذي لمجموعة مكافحة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات، وهي جماعة مجتمع مدني، إن حوالي 70% من العائلات التي أبلغت عن المفقودين تزعم أنها مرتبطة بقوات الأمن.

وأضاف إن هناك انخفاضًا في عدد الحالات المبلغ عنها المرتبطة بالجيش منذ نهاية العام الماضي، وهو ما ينسبه ديالو إلى تقرير لـ هيومن رايتس ووتش الذي اتهم الجيش بالتورط في عمليات قتل جماعي. لكنه قال إن الانتهاكات يرتكبها الآن مقاتلون متطوعون، مدنيون سلحتهم الدولة.

ميليشيات الميدان

وأوضح ديالو: «إنه لأمر محزن أن نرى أن أعمال العنف قد تم نقلها من الباطن إلى مدنيين مسلحين أو ميليشيات في الميدان». ولم ترد وزارة الدفاع على طلبات التعليق.

ويقول محللو الصراع إن العنف المتزايد في بوركينا فاسو يغذي الإفلات من العقاب بين قوات الأمن، وأن عمليات الخطف والقتل تسلط الضوء على غياب سيادة القانون.

وقالت كورين دوفكا، مديرة منظمة غرب إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن الجماعات الحقوقية تقول إن الحكومة ملزمة بالتحقيق في جميع حالات الاختفاء، ومحاسبة الأشخاص، واستخدام القضاء والمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان.

وكلا المؤسستين بحاجة إلى مضاعفة جهودهما لصالح العائلات التي فُقد أحباؤها على أيدي قوات أمن الدولة أو المتطرفين المسلحين.

بوركينا فاسو

تضاعفت التقارير عن الأقارب المفقودين أربع مرات من 104 إلى 407 بين عامي 2019 و 2020.

يُنسب جزء كبير من أعمال العنف إما إلى الجماعات الجهادية أو المسلحين المجهولين، أو الجيش

تتهم العائلات الجيش وعملاء الدولة باختفاء أقاربهم

%70 من العائلات التي أبلغت عن المفقودين تزعم أنها مرتبطة بقوات الأمن.