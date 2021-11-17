HONOR تطلق أحدث عضو في سلسلة HONOR 50 هاتف HONOR 50 Lite بإمكانات خرافية وسعر تنافسي

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يأتي الهاتف مع خاصية الشحن السريع بقوة 66 واط وشاشة كبيرة مع تصميم بحواف نحيفة

بهدف إضافة المزيد من منتجات سلسلة HONOR 50 في الأسواق، أعلنت العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا HONOR اليوم عن إطلاق HONOR 50 Lite في المملكة العربية السعودية. بعد النجاح الكبير الذي حققه هاتف HONOR 50 في الآونة الأخيرة، يوفر HONOR 50 Lite للمستخدمين سرعات شحن قياسية، وشاشة عرض كبيرة للغاية مع تصميم بحواف نحيفة مع وأداء قوي على جميع المستويات بالإضافة إلى التصميم الأنيق والعصري مع سعر رائع جداً. يأتي الهاتف مزوداً ببطارية سعة 4300 مللي أمبير¹، ويوفر جهاز HONOR 50 Lite عمر بطارية طويل دون القلق من نفاذ الشحن، بالإضافة إلى ميزة الشحن السريع بقوة 66 واط، والذي من خلالها يمكن شحن الهاتف بنسبة تصل إلى 40% خلال 10 دقائق فقط. يعمل هاتف HONOR 50 Lite بنظام أندرويد 11 ومدعوماً بخدمات جوجل للهاتف، يأتي الهاتف بنسخة (8GB+128GB) وهو متوفر الآن باللون الأسود والفضي والأزرق بسعر 999 ريال سعودي.

"وضعنا الأولوية القصوى لاحتياجات المستخدمين عند تصميم سلسلةHONOR 50. يعد هاتف HONOR 50 Lite أحدث إضافة إلى هذه السلسلة، ويأتي الجهاز مع العديد من المزايا والقدرات الاستثنائية، بما في ذلك بطاريته المذهلة والتي تبلغ 4300 مللي أمبير[1] إلى جانب ميزة الشحن السريع. سيحقق هاتف HONOR 50 Lite طفرة هائلة وتجربة مذهلة ضمن فئته السعرية." السيد وولف، المدير الإقليمي، المملكة العربية السعودية.

عمر بطارية طويل دون القلق من نفاذ الشحن وإمكانات قوية للشحن السريع

يتميز هاتف HONOR 50 Lite بتصميم بطارية أحادي الخلية وسعة ضخمة بقدرة 4300 مللي أمبير في الساعة للاستخدام المتواصل طوال اليوم دون القلق بشأن الشحن وضمان تجربة سلسة دون انقطاع أو تشتيت.

وبفضل تقنية الشحن السريع من HONOR بقوة 66 واط، يمكن شحن الهاتف بنسبة تصل إلى 40% خلال 10 دقائق فقط وشحن الهاتف بالكامل خلال 39 دقيقة[2] فقط للاستمتاع بالتسوق أونلاين، اللعب، الاستماع للموسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو دون القلق من نفاذ الشحن.

شاشة العرض الكاملة منHONOR لتجربة مشاهدة غامرة

بفضل تصميم هاتف HONOR 50 Lite بإطار نحيف يبلغ 1.05 مم ونسبة 94.4%[3] من حجم الشاشة إلى جسم الهاتف يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة بصرية مذهلة. ويتميز هاتف HONOR 50 Lite بشاشة عرض كاملة من HONOR قياس 6.67 إنش[4]، كما يدعم نطاق ألوان عريض (DCI-P3) وميزة العرض بألوان حقيقية، والتي تقوم بضبط تلقائي للألوان وفقاً للبيئة المحيطة وتعزز دقة اللون المعروض، مما يضمن للمستخدمين تجربة تأثيرات بصرية مذهلة ووضوح محسّن وألوان لا مثيل لها.

قدرات فائقة للتصوير الاحترافي

بالنسبة لمزايا التصوير، يتميز هاتف HONOR 50 Lite بإعدادات كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل[5] على أعلى المستويات، تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.

تتيح الكاميرا بدقة 64 ميجابكسل للمستخدمين التقاط كل لحظة بتفاصيل مذهلة. تُمكّن الكاميرا ذات الزاوية العريضة بمجال رؤية يبلغ 106 درجة وفتحة عدسة f/2.4، المستخدمين من تصوير المزيد وعرض الأشياء من منظور أوسع بكل سهولة. من خلال الكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، يمكن التقاط أدق التفاصيل بوضوح شديد والحصول على لقطات مُقربة بغاية الروعة، بينما تقدم كاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل المزيد من العمق والتفاصيل مع التركيز على العنصر الأساسي في الصورة.

حماية للأعين على مستوى احترافي

تم تزويد هاتف HONOR 50 Lite بشاشة عرض مريحة للأعين وهي حائزة على شهادة TÜV Rheinland للضوء الأزرق الخافت (حلول قائمة على الأجهزة) [6]، والتي تقوم بتقليل مقدار الضوء الأزرق الضار المنبعث من الشاشة بهدف تخفيف إجهاد العين وضمان الحصول على تجربة بصرية مريحة حتى بعد استخدام الهاتف لفترات طويلة.

مساحة تخزين تكفي للاحتفاظ بكل ما تحب

يحتوي هاتف HONOR 50 Lite على مساحة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت، ليتيح بذلك للمستخدمين حفظ نحو 11,000 مقطع موسيقي أو 28,000 صورة أو 440+ فيديو HD عالي الجودة[7] .

الألوان، السعر والتوافر

تم تصميم هاتف HONOR 50 Lite ليلبي متطلبات عشاق الموضة والأناقة من خلال تصميمه الفريد وألوانه الجذابة، ويأتي الهاتف بثلاثة ألوان وهم: الأزرق والأسود والفضي[8].

[1] سعة البطارية لهاتف HONOR 50 Lite هي القيمة النموذجية، بينما القيمة المقدرة هي 4200 مللي امبير.

[2] يتم الحصول على بيانات الشحن من نتائج اختبارات مختبرات HONOR عند درجة حرارة 25 ورطوبة بنسبة من 45% إلى 80%، يتم استخدام شاحن HONOR بقوة 66 واط وكابل الشحن الأصلي لشحن البطارية من 3% عند انطفاء شاشة الهاتف. قد تختلف بيانات الشحن الفعلية باختلاف المنتجات وعادات الاستخدام والعوامل البيئية. تسود البيانات الفعلية.

[3] تأتي البيانات من مختبرات HONOR.

[4] مع تصميم الزاوية المستديرة للشاشة، يبلغ الطول القطري للشاشة 6.67 إنش عند القياس وفقاً للمستطيل (المساحة المرئية الفعلية قد تكون أصغر قليلاً).

[5] قد تختلف دقة الصور في الواقع وفقاً لوضع التصوير.

[6] هذا المنتج ليس له أي وظيفة علاجية.

[7] تأتي البيانات من معامل HONOR. يتم قياس السعة على أساس 10 ميجابايت/ للمقطع الموسيقي، 4 ميجابايت/للصورة، 250 ميجابايت/لمقطع الفيديو (720 بكسل). قد تختلف الأرقام الفعلية حسب حجم الملف.

[8] لا يتم بيع الألوان الثلاثة في جميع المناطق، يرجى الرجوع إلى المنتجات الفعلية المباعة محلياً.

بداية من 18 نوفمبر، سيتوفر هاتف HONOR 50 Lite للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية من خلال جرير، إكسترا، STC، نون، اللولو وجميع المتاجر الأخرى بسعر مناسب مقابل 999 ريال فقط. عند إجراء الطلب المسبق، سيحصل المستخدمين على هدايا حصرية بقيمة تصل إلى 119 ريال من HONOR وتتضمن سماعات True Wireless Earbuds أو صندوق هدايا من HONOR يحتوي على مكبر صوت بلوتوث، جراب حمل USB وحقيبة تخزين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة متجر HONOR الإلكتروني www.hihonor.com

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

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