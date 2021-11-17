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أخضر الكرة الشاطئية يتدرب في الكويت.. والمدرب يختار 18 لاعباً

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أخضر الكرة الشاطئية يتدرب في الكويت.. والمدرب يختار 18 لاعباً أخضر الكرة الشاطئية يتدرب في الكويت.. والمدرب يختار 18 لاعباً
تحضيراً للاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة

أخضر الكرة الشاطئية يتدرب في الكويت.. والمدرب يختار 18 لاعباً

‬يقيم السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، معسكراً تدريبياً خارجياً في دولة الكويت، خلال الفترة من 18 نوفمبر الجاري، حتى 3 ديسمبر المقبل، ضمن البرنامج الفني الإعدادي للمشاركة في الاستحقاقات البطولات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

وكان المدير الفني للمنتخب السعودي (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، قد أعلن القائمة التي ستغادر إلى الكويت للالتحاق بالبعثة والبالغ عددهم 18 لاعباً وهم: مبارك الدوسري، محمد الشمري، صالح القرني، مهند الصبحي، وليد اليوبي، محمد عماش، علي الاصقه، ماجد شمهاني، خالد وهيب، زين العابدين مشيخي، رمزي دكمان، يحيى طميحي، عبدالله جوحلي، سعود العتيبي، سعد العلي، محمد العجمي، عبد الإله المساعد، الوليد صفحي.

وتقرر أن يخوض (الأخضر) عدداً من المباريات الودية مع المنتخب الكويتي وخوض مباريات مع أندية الدوري الكويتي لكرة القدم الشاطئية، بالإضافة إلى فرض تمارين وتدريبات يومية على فترات مختلفة في الملاعب الترابية أو صالة اللياقة والحديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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