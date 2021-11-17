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البحرية الأمريكية تمهل جنودها غير الملقحين 5 أيام للتطعيم أو إنهاء خدمتهم

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البحرية الأمريكية تمهل جنودها غير الملقحين 5 أيام للتطعيم أو إنهاء خدمتهم البحرية الأمريكية تمهل جنودها غير الملقحين 5 أيام للتطعيم أو إنهاء خدمتهم
معدل الحصول على اللقاحات بلغ 94%

البحرية الأمريكية تمهل جنودها غير الملقحين 5 أيام للتطعيم أو إنهاء خدمتهم

أمهلت البحرية الأمريكية اليوم الأربعاء جنودها غير الحاصلين على لقاحات "كورونا" خمسة أيام للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، أو مواجهة إنهاء خدمتهم.

وبيّت قيادة البحرية أنها لا تزال تراجع طلبات الإعفاء من الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو دينية، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

وأشارت إلى أنه حتى الأسبوع الماضي وافقت على 6 إعفاءات طبية دون الموافقة على أي إعفاءات دينية.

ويبلغ معدل التطعيم للجيش الأمريكي نحو 94 في المئة، وآخر موعد للتلقيح لصنوف القوات غير البحرية والجوية كافة هو 15 ديسمبر، بحسب أحدث البيانات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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