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قال رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، ديمتري روغوزين، اليوم الأربعاء، إن الوكالة سترسل إلى لبنان صور الأقمار الصناعية التي تملكها لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الهائل الذي دمره العام الماضي.

وفي أكتوبر، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من موسكو صور الأقمار الصناعية الروسية للمرفأ اعتباراً من 4 أغسطس (آب) 2020، عندما أسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 215 شخصاً وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية.

وقال روغوزين للصحافيين: "وقّعت اليوم وثيقة مرفق بها صور مفصلة للغاية استجابة لطلب من القيادة اللبنانية".

وكان انفجار مرفأ بيروت واحداً من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم وأسوأ كارثة مر بها لبنان في زمن السلم في وقت تنزلق فيه البلاد، إلى انهيار سياسي واقتصادي.