رئيس جامعة الأقصر يناقش تسكين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

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عقد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا بأعضاء لجنة الإسكان والاستراحات بالجامعة، لمناقشة الوضع الحالي لتسكين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وبحث الطلبات المقدمة بالإخلاء من الوحدات السكنية بالجامعة.

وافقت اللجنة برئاسة رئيس الجامعة على الطلبات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بشأن تسكينهم باستراحات الجامعة بمدينة طيبة شمالي المدينة.

كما وافقت اللجنة على إخلاء الطرف لأحد أعضاء هيئة التدريس من السكن الإداري بالجامعة، وتسكين آخرين.

حضر الاجتماع كل من؛ جمال السيد امين عام الجامعة، ومهندس عبدالقادر الحادي، مدير عام الشؤون الإدارية، منتصر السعيد مدير إدارة التوجيه المالي والإداري، مصطفى محمود على مدير الشؤون القانونية، زكريا محمد مدير الاستراحات، وحمدي محمد مدير الشؤون العامة بالجامعة.