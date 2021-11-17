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أول تعليق من حمو بيكا على قرار وقفه عن الغناء ()

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أول تعليق من حمو بيكا على قرار وقفه عن الغناء (فيديو) أول تعليق من حمو بيكا على قرار وقفه عن الغناء ()

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علق حمو بيكا على قرار إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية في «لايف» عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وفيس بوك.

وقال: «مبسوط وسعيد علشان بسمع قرار وقفي من خمس سنين، وأوجه رسالة لمن يوقفني أنت بتوقفني أنا ومعايا ناس فاتحة بيوت كتير، وإذا قولتوا أننا لا نصلح للغناء فهناك أناس كثيرة لا تصلح وتحمل كارنيهات النقابة، ولكن أحترم قرارات نقيب الموسيقيين المطرب هاني شاكر، ويجب أن تقف الناس بجانبنا».

وأعلنت نقابة الموسيقيين، الأسماء الممنوعة من الغناء، وأكدت في بيان صادر عنها أنه يمنع كل من ليس عضوا في النقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة ولإختياز الإختبارات.

وقال بيكا في بث مباشر عبر صفحته على «فيس بوك»: «بشكر نقابة المهن الموسيقية ليكم الاحترام والتقدير، أنا فرحان وسعيد لأنى بسمع نفس القرار بقالى 5 سنين.. اتكلمت كتير وتعبت واتعملى قضايا ومحاضر.. أنا معايا ناس فاتحة بيوت كتير».

وأضاف بيكا: «ناس كتير لا تصلح للغناء وبيغنوا ومعاهم كارنيه النقابة.. مش هقول أسماء عشان دول صحابى وواكلين مع بعض عيش وملح.. أنا صوتى عاجبنى وعاجب الناس وبيسمعونى خدوا رأيهم قرار الوقف.. لو مش عايزينا نبطل غنا».

وتابع بيكا: «في حفلات الساحل الشمالى التصريح بتاعى بـ 15 ألف جنيه كنت بدفع ومابتكلمش.. الناس بتستقبلنا برة أحسن استقبال.. عايزنا نشتغل برة مصر ونسيب بلدنا».

واستكمل: «فى اختبارات نقابة الموسيقيين قدمت فيش بتاعى ونضيف الحمد لله وغنيت أغانيا ومع ذلك سقطت.. حسبى الله ونعم الوكيل في كل واحد كان سبب في قطع عيشنا».

المصرى اليوم

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