محافظ أسوان: منع إعادة بناء أي مباني متضررة على مخرات السيول

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على عدم السماح بإعادة إنشاء أي منازل أو مبانى داخل مخرات السيول سواء كانت ضمن تعويضات تطوير العشوائيات أو تعويضات متضررى السيول الأخيرة، وخاصة في عزبة الفرن بكيما، ومنطقة الناصرية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .

جاء ذلك أثناء إجتماع متابعة مشروعات تطوير العشوائيات بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، ومديرى التخطيط العمرانى ووحدة تطوير العشوائيات والمالية .

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته ببدء أعمال لجان التفاوض بداية من الأسبوع القادم للعمل على إخلاء المواطنين المتضررين داخل منطقة الصحابى العشوائية للوقوف على رغباتهم سواء كان صرف التعويضات مالياً أو بتخصيص وحدات سكنية في 3 عمارات التي تم إنشاؤها وتضم 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، وخاصة أن تطوير منطقة الصحابى العشوائية سيستفيد منه 853 أسرة تم تعويض 337 أسرة في المرحلة الأولى، في حين متبقى 516 أسرة سيتم تعويضهم دون الإضرار بمصالح الأهالي والمجتمع معاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى .