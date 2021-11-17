تأجيل محاكمة شابين متهمين بقتل صديقهما عمدًا وإخفاء جثته بصحراء الغردقة لـ2 يناير

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قررت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار زين العابدين عبدالمنصف، رئيس المحكمة وعضوية المشتشارين أحمد حسن غلاب ومحمد عبدالخالق عبدالسميع الطحاوي وأمانة سر عبدالله محمد احمد ومصطفي محمد جلال، تأجيل نظر جلسات محاكمة شابين بتهمة قتل صديقهما عمدا وإخفاء جثته بصحراء الغردقة لجلسة اليوم الثاني من دور يناير المقبل وإحالة أحد المتهمين لمستشفي الأمراض العفلية بالعباسية للكشف على قواه العقلية.

وجهت نيابة الغردقة برئاسة المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الاحمر ٤ تهم للشابين وذلك في قرار إحالتهما لمحكمة الحنايات بعد ان «قتلا صديقهما بمدينة الغردقة وشملت التهم للشابين القتل العمد مع سبق الاصرار والخطف ودفن واخفاء الجثة والسرقة لمتعلقاته الشخصية».

وقرر المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الاحمر احالة الشابين لمحكمة الجنايات وذلك في واقعة قيامهما م بقتل صديقهما عمدا بالغردقة واخفاء جثته بمنطقة صحراوية بالغردقة مع استمرار حبسهما على ذمة التحقيقات في القضية وذلك بعد ان انتهت النيابة من تسلم تقرير الطب الشرعي والادلة الجنائية وتحريات المباحث حول الواقعة وسماع الشهود.

تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من أجهزة الأمن بالبحر الاحمر برئاسة اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية باختفاء طالب بالثانوي وتقرر تشكيل فريق بحث برئاسة العميد علاء صادق رئيس مباحث البحر الاحمر لكشف غموض العثور على جثة طالب ثانوي بمدينة الغردقة وتبين من التحريات أن صديق المجنى عليه ونجل عمه وراء ارتكاب واخفاء الحثة في منطقة جبلية بالغردقة لابعاد الشبهة عنهما.