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محافظ شرورة يدشن مشروع نقل ذوي الإعاقة " نرافقهم"

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ضمن برامج جمعية "إسناد " لتوفير الخدمات لمستفيديها

محافظ شرورة يدشن مشروع نقل ذوي الإعاقة

دشن محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي مشروع نقل الأشخاص ذوي الإعاقة (نرافقهم ) أحد مشاريع جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بشرورة، وثمن المحافظ جهود جمعية إسناد من خلال تقديم مثل هذه البرامج والمشاريع داعياً الله أن يباركها.

وقال عامر بن مبارك النهدي رئيس مجلس إدارة جمعية إسناد، إن المشروع يأتي ضمن مشاريع وبرامج جمعية إسناد التي تسعى إلى توفير كل الخدمات لمستفيديها و تذليل جميع الصعاب التي تقف أمام ذوي الإعاقة، وتهيئة الظروف لممارسة حياتهم الطبيعية دون معوقات، وتحقيقاً لعملية الدمج والوصول الشامل و لاستكمال أوجه جودة الحياة لذوي الإعاقة وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 من خلال تقديم المزيد من البرامج والخدمات.

وأوضح "النهدي" أن مشروع نقل الأشخاص ذوي الإعاقة ( نرافقهم ) من خلال سيارة مجهزة ومخصصة ومزودة برافعة "هيدرولوكية" تراعي خصوصية واحتياجات ذوي الإعاقة، وذلك لتيسير وصولهم وتنقلاتهم إلى المواقع والمرافق العامة لقضاء شؤونهم، ومن وإلى المستشفيات والمراكز الطبية والمطار والجهات الحكومية والجامعة وغيره بمحافظة شرورة، معرباً عن شكر وتقدير منسوبي جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة لمحافظ شرورة سعادة الأستاذ موفق بن عبدالعادي العنزي على جهوده تجاه الأشخاص ذوي الاعاقة، ولشركاء النجاح مؤسسة الحبيب الخيرية ومؤسسة محمد بن عبدالله الجميح الخيرية على دعمهم السخي لمشروع نقل ذوي الإعاقة (نرافقهم).

محافظ شرورة يدشن مشروع نقل ذوي الإعاقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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