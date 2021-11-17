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حصيلة قتلى الاحتجاجات في العاصمة السودانية ترتفع إلى 10

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حصيلة قتلى الاحتجاجات في العاصمة السودانية ترتفع إلى 10 حصيلة قتلى الاحتجاجات في العاصمة السودانية ترتفع إلى 10
لجنة الأطباء أشارت إلى إصابات حرجة

حصيلة قتلى الاحتجاجات في العاصمة السودانية ترتفع إلى 10

أفادت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الأربعاء بأن عشرة متظاهرين قُتلوا بالرصاص خلال الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم بعد أن أعلنت في وقت سابق وفاة متظاهرَيْن اثنَيْن.

وبيَّنت اللجنة عبر صفحتها على "فيسبوك" أن هناك العديد من الإصابات الحرجة بمستشفيات الخرطوم المختلفة، يجري معالجتها وحصرها.

وتشهد العاصمة السودانية اليوم مظاهرات رفضًا لسيطرة الجيش على العملية السياسية في البلاد بعد أن أطاح بالحكومة المدنية الشهر الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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