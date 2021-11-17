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أداؤها الأسوأ في الأسواق الناشئة.. الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

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أداؤها الأسوأ في الأسواق الناشئة.. الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد أداؤها الأسوأ في الأسواق الناشئة.. الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد
تراجعت أمس بنسبة 3%

أداؤها الأسوأ في الأسواق الناشئة.. الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

تراجعت العملة التركية، اليوم "الأربعاء"، إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار، وسط مخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي التركي.

ووفقًا للتداولات: فقد تراجعت العملة التركية إلى مستوى 10.45 ليرة للدولار، وجاء ذلك بعد انخفاضها أمس بنسبة 3 في المئة، وبذلك تكون خسائر العملة التركية قد ارتفعت خلال العام الجاري إلى مستوى 28 في المئة، ويعد أداء العملة التركية الأسوأ بين أقرانها في الأسواق الناشئة؛ وفقًا لـ"رويترز".

ويأتي انخفاض الليرة وسط توقعات بأن يقوم البنك المركزي التركي خلال اجتماعه غداً بخفض الفائدة مرة أخرى، ومن المتوقع أن يخفض المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بينما يرتفع التضخم في تركيا إلى ما يقرب من 20 في المئة.

وتعمل تركيا على تخفيف سياستها النقدية تماشيًا مع نظرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير التقليدي بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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