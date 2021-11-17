أخبار عاجلة

محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لتطوير 10 قرى -
الجيزة: إصلاح كسر خط مياه بالعمرانية -
فصل التيار عن بعض المناطق ببني سويف خلال الأسبوع المقبل -
وفد حقوق الإنسان البرلماني ينهي زيارة مركز إصلاح وادي النطرون -
تحرير 40 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب ومخالفة شروط التعاقد بالشرقية -
محافظ القليوبية يناقش الإجراءات المنظمة لإنتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية بنطاق المحافظة -
وزيرتا التخطيط والبيئة تناقشان ترتيبات استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ -
«البيطريين»: قرار التعليم بتوفير طبيب بيطري عند تقديم التغذية المدرسية تفعيل لدور المهنة -
موقف كارتيرون من إجراء تعديلات على جهازه مع الزمالك -
إختفاء طفل في ظروف غامضة في مدينة العبور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ جنوب سيناء يزور منطقة حمام موسى في الطور

Print
محافظ جنوب سيناء يزور منطقة حمام موسى في الطور محافظ جنوب سيناء يزور منطقة حمام موسى في الطور

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه عدداً من ممثلي الشركات العاملة في المجال السياحي والسياحة العلاجية والاستشفائية بزيارة لمنطقة لحمام موسى بطور سيناء، اليوم الاربعاء، وقدم المستشار وليد السباعي شرحاً مختصراً عن الموقف الحالي للمنطقة واستعرض بعض المقومات لمنطقة حمام موسى مما يؤهله لأن يكون مزاراً عالمياً.

اشار المحافظ ان تلك الزيارة تأتي في اطار الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة والترويج السياحي ووضع منطقة حمام موسي علي خريطة السياحة العالمية، كنواة تنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية بالمحافظة.

واستعرض محافظ جنوب سيناء ما تم عرضه من مقترحات لمشروع التطوير على كبار المسئولين فى الدولة عند زيارتهم للمحافظة وكان آخرها رئيس هيئة الاستثمار من أجل استغلال الموارد الطبيعية والتاريخ الديني للمنطقة.

مشيراً الي ان منطقة حمام موسى تحتوي علي كبريتية بدرجة حرارة لا تقل عن 45 درجة مئوية تنبع من الجبل منذ أكثر من 5 آلاف عام تشفى العديد من الامراض، بالاضافة الى ثروة لاتقدر بمال من النخيل وموقع استراتيجى نادر الحدوث يشتمل على قمم الجبال وساحل البحر.

وقام المحافظ ومرافقيه بتفقد المنطقة والشاطئ والفندق التابع للمحافظة وطرح أفكار التطوير للمنطقة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسئولو "الإسكان" يتفقدون سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة

مسئولو "الإسكان" يتفقدون سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة

أطفال سوريا بعيون معصوم كوسة

أطفال سوريا بعيون معصوم كوسة

وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية لمرضي العيون بكفر صقر

وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية لمرضي العيون بكفر صقر

كهفين عيونى والزمن نحات.. عمره 100 سنة ولسة بيزرع الارض ويغنى حكاية أكبر معمر فى الشرقية

كهفين عيونى والزمن نحات.. عمره 100 سنة ولسة بيزرع الارض ويغنى حكاية أكبر معمر فى الشرقية