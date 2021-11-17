محافظ جنوب سيناء يزور منطقة حمام موسى في الطور

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قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه عدداً من ممثلي الشركات العاملة في المجال السياحي والسياحة العلاجية والاستشفائية بزيارة لمنطقة لحمام موسى بطور سيناء، اليوم الاربعاء، وقدم المستشار وليد السباعي شرحاً مختصراً عن الموقف الحالي للمنطقة واستعرض بعض المقومات لمنطقة حمام موسى مما يؤهله لأن يكون مزاراً عالمياً.

اشار المحافظ ان تلك الزيارة تأتي في اطار الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة والترويج السياحي ووضع منطقة حمام موسي علي خريطة السياحة العالمية، كنواة تنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية بالمحافظة.

واستعرض محافظ جنوب سيناء ما تم عرضه من مقترحات لمشروع التطوير على كبار المسئولين فى الدولة عند زيارتهم للمحافظة وكان آخرها رئيس هيئة الاستثمار من أجل استغلال الموارد الطبيعية والتاريخ الديني للمنطقة.

مشيراً الي ان منطقة حمام موسى تحتوي علي عيون كبريتية بدرجة حرارة لا تقل عن 45 درجة مئوية تنبع من الجبل منذ أكثر من 5 آلاف عام تشفى العديد من الامراض، بالاضافة الى ثروة لاتقدر بمال من النخيل وموقع استراتيجى نادر الحدوث يشتمل على قمم الجبال وساحل البحر.

وقام المحافظ ومرافقيه بتفقد المنطقة والشاطئ والفندق التابع للمحافظة وطرح أفكار التطوير للمنطقة.