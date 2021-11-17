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السفير المصري يلتقي وزير الخارجيه اليمني

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السفير المصري يلتقي وزير الخارجيه اليمني السفير المصري يلتقي وزير الخارجيه اليمني

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التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية العربية غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة، بالدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، حيث ناقشا معًا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات السياسية والميدانية على الساحة اليمنية.

من جانبه، وجّه الوزير اليمني الشكر لمصر على دورها الداعم للحكومة اليمنية في شتى المجالات وعلى مستوى التنسيق القائم بين البلدين، مشيدًا بالدورة التدريبية التي نظمتها مصر للكوادر الدبلوماسية اليمنية باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في التعاون الثنائي بين البلدين.

المصرى اليوم

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