الجارحي: قائمة الخطيب لديها برنامج طموح لزيادة الموارد والاستعانه بالشباب لخدمة الأهلي

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قال محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح للعضويه تحت السن ضمن قائمة محمود الخطيب ان البرنامج الانتخابي للقائمة يتضمن رؤية طموحة وشامله لزيادة موارد النادي من خلال الاستثمارات الداخلية والخارجية بهدف إحداث طفرة هائلة في الملف الاقتصادي والاستفادة من العوائد المالية في تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للأعضاء بالاضافة إلى الاستفادة الكاملة من الطاقات الشبابية في خدمة النادي مشيرا إلى ان الشروع في تنفيذ البرنامج سيبدأ فور الفوز بثقة الجمعية العمومية في الانتخابات المقرر لها 26 نوفمبر الجاري.

وشدد الجارحي على أن قائمة الخطيب تعي تماماً متطلبات المرحلة المقبلة خاصة وأن الأهلي وصل إلى مصاف الأندية العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل بطولاته وإنجازاته وهو ما يستوجب ضرورة أحداث نقلة مُماثلة في الجانب الإستثماري.

ويرى الجارحي أن الأهلي منفتح دائماً على المؤسسات والأندية العالمية ويحرص على التواصل معها من أجل مواكبة كل ما هو جديد في مجال الإستثمار والادارة وتنمية الموارد البشرية وغيرها من المكاسب التي ينشدها النادي من خلال هذا التعاون.

وأوضح عضو مجلس الأهلي أن قائمة الخطيب تتطلع لمواصلة الثورة الإنشائية التي بدأت في عهد المجلس الحالي قبل أربعة سنوات، مؤكداً أن قائمة الخطيب تضم كفاءات قادرة على تحقيق ذلك.

وكشف الجارحي عن إهتمام قائمة الخطيب بالشباب في المرحلة المقبلة ضمن خطة الدولة لتعظيم دور الشباب والاستفادة من طاقاتهم الخلاقة باعتبارهم قادة للمستقبل وتعمل دائماً على توظيفهم في شتى المجالات والتخصصات وهو ما يقوم الأهلي بتنفيذه أيضاً.

تضم قائمة الخطيب في انتخابات الأهلى المقرر اقامتها يوم 26من نوفمبر الجارى كل من العامري فاروق مرشحًا لمنصب ‏نائب الرئيسوخالد مرتجي لأمانة الصندوق ،وللعضوية فوق السن:طارق قنديل- محمد سراج الدين- محمد الدماطي- مهند ‏مجدي- محمد شوقي- محمد الغزاوي- حسام غالي وتحت السن:محمد الجارحي- مي عاطف