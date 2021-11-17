أهان أشخاص في مسلسله الجديد.. بطل «طائر النمنمة» أمام القضاء (تفاصيل)

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اتهم الممثل التركي بوراك أوزجيفيت بإهانة بعض العمال في مسلسله «قيامة عثمان»، ما عرضه إلى تلقي عقوبة الحبس لمدة 4 سنوات.

وبدأت القصة بإتهام 4 عاملين في المسلسل للممثل التركي، ديمسبر الماضي، موجهين تهمة إهانتهم والسباب في وجههم خلال كواليس تصوير العمل الدرامي.

رغم تدخل البعض لحل الأزمة بينهم وبوراك أوزجيفيت، لا تزال المشكلة قائمة، وما زاد من موقف الفنان سوءً هو تواجد شهود على الواقعة، وفقًا للموقع الإخباري «ntv».

وسيقف «بوراك» أمام القاضي الأيام القادمة بعدما أعد المدعي العام لائحة اتهامات في ظل وجود شبهات وشهود للواقعة.

في المقابل، أعلنت شركة الإنتاج في بيان دعمها لبوراك أوزجيفيت حيث لفتت إلى أنه «خلوق ولا يمكن أن يصدر منه شيء كهذا».

أما الممثل فيتجاهل تلك المعلومات والأخبار ويهتم بأسرته وعائلته كما يشارك بالصور عبر «انستجرام».

كان بوراك أوزجيفيت عُرف عالميًا بمشاركته في مسلسل «حريم السلطان» ثم مسلسل «طائر النمنمة» وفي عام 2017 بمسلسل «حب أعمى».

والفنان متزوج من فهرية أفجين واللذان واحتفلا بزواجهما في يونيو 2017، وانطلقت قصة حبهما أثناء تصوير «طائر النمنمة».