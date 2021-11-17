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هنا الزاهد تكشف عن «أكثر شئ يزعجها من زوجها أحمد فهمي»

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هنا الزاهد تكشف عن «أكثر شئ يزعجها من زوجها أحمد فهمي» هنا الزاهد تكشف عن «أكثر شئ يزعجها من زوجها أحمد فهمي»

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تحدثت الفنانة هنا الزاهد مع جمهورها، حيث اختارت الرد على أسئلتهم عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام».

وتلقت أسئلة عبر خاصية «أسالني» بـ«انستجرام»، الأربعاء، من بين الأسئلة: «لو مش ممثلة تكوني إيه؟» وأجابت «مدرسة».

وحول «أكثر عمل كانت مترددة قبل العمل به»، قالت: «أيوب واعتذرت عنه في الأول».

فيما تلقت سؤال بشأن «دور ندمت أنها رفضته»، وأجابت هنا الزاهد: «عمري ما ندمت على دور رفضته لأن دائما مقتنعه أن ربنا دائمًا بيعملي الأحسن».

فيما حصلت على سؤال يتعلق بعنايتها بشعرها: «بتستخدمي إيه للعناية بشعرك وطوله ليكون ثقيل وأفضل؟»، واختارت أن تجيب: «سؤال اتسألته كتير، أولًا الأكل الصحي الغني بالبروتين والفيتامينات للشعر والنوم الجيد وتناول وأنك لا تكوني مضغوطة نفسيًا».

وكشفت طريقتها في معالجة شعورها بالضيق، ردًا على سؤال: «بتعملي إيه لما تكوني متضايقه؟»: «بقفل الموبايل وبقعد مع حد بحبه احكي اللي مضايقني عشان أخرج الزعل وأقعد اكتب في ورقه الحاجات الحلوة في حياتي وأبقى راضية ومتتنة جدًا فممكن أحس أني أحسن».

وتلقت سؤالًا عن «ما هو أكتر شئ يضايقك من أحمد فهمي (زوجها)؟»، لتجيب بكلمة واحدة «الكلاب».

المصرى اليوم

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