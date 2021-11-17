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مقتل أم وطفلها في قصف للنظام السوري بريف حلب

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مقتل أم وطفلها في قصف للنظام السوري بريف حلب مقتل أم وطفلها في قصف للنظام السوري بريف حلب

جي بي سي نيوز :- قتلت امرأة وطفلها وأُصيب أربعة آخرون من أطفالها، جراء قصف للنظام السوري، لمنزل في قرية كفرنوران جنوب غربي حلب.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الدفاع المدني انتشل المصابين والقتلى من تحت أنقاض منزل العائلة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام قصفت بعشرات القذائف غالبيتها سقطت على المنازل السكنية صباح الاثنين.

ولفت إلى أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات في البلدات القريبة، بسبب عدم توفر مستوصف أو نقطة طبية، لبعدها مئات الأمتار عن مواقع النظام هناك.

ونفذت طائرة روسية عدة غارات قرب قرية مجدليا على طريق حلب-اللاذقية "أم4" شرق مدينة إدلب، حيث تتواجد في القرية ومحيطها عدة نقاط تركية.

وكان أصيب أربعة أشخاص بجروح نتيجة قصف قوات النظام وروسيا بقذائف المدفعية على بلدة تفتناز شرقي إدلب، مساء أمس الأحد.

عربي21

جي بي سي نيوز

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