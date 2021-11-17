روسيا ترسل إلى لبنان صور الأقمار الصناعية لميناء بيروت قبل وبعد الانفجار

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استجابة لطلب "عون"

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" ديمتري روجوزين اليوم الأربعاء أن الوكالة سترسل إلى لبنان صور الأقمار الصناعية التي بحوزتها لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الهائل، الذي دمره العام الماضي.

وقال "روجوزين" للصحفيين: "وقَّعت اليوم على وثيقة مرفق بها صور مفصلة للغاية استجابة لطلب من القيادة اللبنانية"، وفقًا لـ"رويترز".

وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون من موسكو في أكتوبر الماضي الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية الروسية للمرفأ بدءًا من الرابع من أغسطس آب 2020، عندما أسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 215 شخصًا، وإصابة الآلاف، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية. ولا يزال التحقيق مستمرًّا في ملابسات الانفجار.