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أردوغان: عرض من بنك إسباني لشراء جرانتي يظهر الثقة في الاقتصاد التركي

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أردوغان: عرض من بنك إسباني لشراء جرانتي يظهر الثقة في الاقتصاد التركي أردوغان: عرض من بنك إسباني لشراء جرانتي يظهر الثقة في الاقتصاد التركي

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء إن عرضا من بنك (بي بي في إيه) الإسباني لشراء بقية بنك جرانتي التركي يظهر الثقة في تركيا.

وكان اردوغان يتحدث في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانشيز.

وقال «التصريحات التي صدرت من بنك (بي بي في إيه) الإسباني هي إشارة ملموسة إلى الثقة في تركيا.»

وعرض البنك الإسباني يوم الاثنين شراء بقية جرانتي مقابل 2.25 مليار يورو (2.6 مليار دولار)، مستفيدا من هبوط في قيمة الليرة ومثيرا مخاوف في تركيا بأن الأجانب ربما يسارعون إلى شراء أصول بأسعار مربحة.

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