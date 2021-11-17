أخبار عاجلة

محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لتطوير 10 قرى -
الجيزة: إصلاح كسر خط مياه بالعمرانية -
فصل التيار عن بعض المناطق ببني سويف خلال الأسبوع المقبل -
وفد حقوق الإنسان البرلماني ينهي زيارة مركز إصلاح وادي النطرون -
تحرير 40 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب ومخالفة شروط التعاقد بالشرقية -
محافظ القليوبية يناقش الإجراءات المنظمة لإنتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية بنطاق المحافظة -
وزيرتا التخطيط والبيئة تناقشان ترتيبات استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ -
«البيطريين»: قرار التعليم بتوفير طبيب بيطري عند تقديم التغذية المدرسية تفعيل لدور المهنة -
موقف كارتيرون من إجراء تعديلات على جهازه مع الزمالك -
إختفاء طفل في ظروف غامضة في مدينة العبور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يتوجه إلى الإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للدراويش

Print
الزمالك يتوجه إلى الإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للدراويش يتوجه إلى الإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للدراويش

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مقر النادي متجهة إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الأبيض لمباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث جاءت كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل، محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبدالعزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موقف كارتيرون من إجراء تعديلات على جهازه مع الزمالك

موقف كارتيرون من إجراء تعديلات على جهازه مع الزمالك

سيراميكا تطالب بركلة جزاء أمام الزمالك .. والـ"VAR" يلغى فرمان البنا للأهلى أمام سموحة

سيراميكا تطالب بركلة جزاء أمام الزمالك .. والـ"VAR" يلغى فرمان البنا للأهلى أمام سموحة

حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح

حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح

رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير

رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير