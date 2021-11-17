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الإفتاء تكشف حكم حضور سيدة لحفل زفاف ابن شقيقها خلال فترة «العِدة»

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الإفتاء تكشف حكم حضور سيدة لحفل زفاف ابن شقيقها خلال فترة «العِدة» الإفتاء تكشف حكم حضور سيدة لحفل زفاف ابن شقيقها خلال فترة «العِدة»

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أكد الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، جواز حضور خروج السيدة المتوفى زوجها، من بيتها بشرط أن تبيت الليل في منزلها.

وأجاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأربعاء، على سؤال جواز خروج سيدة في فترة «العدة» بعد وفاة زوجها لحضور فرح ابن أخيها قال «العدة هنا أن تبيت المرأة في بيت الزوجية، أم ما يتعلق بالخروج وحضور الفرح يجوز طالما ستعود وتبات في منزلها».

وقال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن من يقوم أو يساعد في تزوير شهادة الحصول على لقاح كورونا، تشبه كبيرة شهادة الزور، وذلك كبيرة من الكبائر، وتأتى بعد عقوق الوالدين.

وأضاف عمران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن من يقوم بالكذب على المواطنين بحصوله على اللقاح من الممكن أن يتسبب في ضرر ببعض المواطنين، ولذلك ننصح المواطنين بعدم فعل ذلك.

ولفت إلى أن من يقوم بذلك العمل أو من يساعد هذا الشخص، يقع عليهم الإثم.

المصرى اليوم

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