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كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية، الآليات التي اعتمدت عليها الدولة من أجل تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر الدخول للموظفين غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا منذ الاثنين الماضي.

وقال «قاسم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «دي ام سي»، الأربعاء، إنه مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بعدم دخول أي من الموظفين الغير حاصلين على لقاحات كورونا.

وأضاف أنه «من لم يذهب بالشهادة من الموظفين لم يسمح لهم بالدخول لجهات عملهم وتم التأكيد على المحافظين باستمرار المتابعة اليومية وإرسال أسماء الموظفين وتم التنسيق مع وزارة الصحة بسرعة تلقيحهم اللقاحات والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي».

وناشد المتحدث باسم التنمية المحلية المصريين بسرعة الحصول على اللقاحات قبل ربط دخول المواطنين للمنشآت الحكومية بشهادة تلقي اللقاحات بداية من مطلع ديسمبر المقبل.