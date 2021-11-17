أخبار عاجلة

عاجل.. حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق "الإسكندرية – مطروح" بالعلمين وإصابة 45 شخصا -
العالم يحتفل بطريق الكباش .. وسائل الإعلام الأجنبية عن حفل الافتتاح الأسطورى يليق بحضارة عظيمة -
الشرطة التركية تفرق مظاهرة نسائية ضد العنف تجاه المرأة -
اجتماع وزاري بالقاهرة لمنتدى غاز شرق المتوسط -
الصندوق السيادي يوقع اتفاقية شراكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للأسر متوسطة -
إيطاليا تبدأ أول ديسمبر تطبيق اجراءات مشددة لمكافحة الموجة الرابعة من كورونا -
«خطة النواب» تناقش الإذن لوزير المالية بضمان الشركة «القابضة للصناعات المعدنية» -
«أسوأ متغير».. الصحة العالمية تجتمع لتقييم خطورة متحور كورونا الأفريقي -
إسرائيل تكتشف 3 إصابات بمتحور فيروس كورونا الأفريقي -
عضو البيطريين: القطاع البيطري يحتاج تعيين 15 ألف عضو بالتزامن مع «حياة كريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أمريكا: لا محادثات رسمية مع الصين حول الحد من التسلح

Print
أمريكا: لا محادثات رسمية مع الصين حول الحد من التسلح أمريكا: لا محادثات رسمية مع الصين حول الحد من التسلح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة والصين سوف تهدفان لإجراء «نقاشات» لا «محادثات رسمية» بشأن الحد من التسلح، مقللا من أهمية الاتصالات بشأن هذه القضية بعد اجتماع‭‭‭ ‬‬‬افتراضي بين زعيمي البلدين.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ اتفقا هذا الأسبوع على «التطلع إلى المضي قدما في المناقشات بشأن الاستقرار الاستراتيجي»، في إشارة إلى مخاوف الولايات المتحدة بشأن تعزيز الصين لقدراتها النووية والصاروخية.

وبعد تصريحات سوليفان، حذر مجلس الأمن القومي في بيان من «المبالغة» في أهمية تلك المحادثات، مؤكدا أنها لم تكن على نفس المستوى من المفاوضات التي انخرطت فيها الولايات المتحدة وروسيا لعقود.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي «يجب أن يكون الأمر واضحا، فكما قال مستشار الأمن القومي سوليفان...هذه ليست نفس المحادثات التي أجريناها مع والتي تعود لتاريخ طويل».

وأضاف «هذه ليست محادثات للحد من التسلح، وإنما محادثات مع متحاورين مفوَضين»، دون إعطاء تفاصيل عن صيغة الاتصالات في المستقبل بشأن هذه المسألة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس تتارستان يصل جدة للمشاركة في اجتماع "روسيا والعالم الإسلامي"

رئيس تتارستان يصل جدة للمشاركة في اجتماع "روسيا والعالم الإسلامي"

رئيس تتارستان يصل جدة للمشاركة في اجتماع "روسيا والعالم الإسلامي"

رئيس تتارستان يصل جدة للمشاركة في اجتماع "روسيا والعالم الإسلامي"

جدة تستضيف اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" غداً

جدة تستضيف اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" غداً

روسيا تحذر.. أوكرانيا تستخدم أسلحة الناتو

روسيا تحذر.. أوكرانيا تستخدم أسلحة الناتو