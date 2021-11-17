بسبب الأحداث المؤسفة بين الفريقين .. غرامة مالية وإيقاف بين صفوف الهلال والفيصلي

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أصدر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة اليوم، بياناً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مباراة الجولة السابعة بالدوري الممتاز بين فريقي الهلال والفيصلي.

وأوضح البيان أن ما حدث بعد المباراة التي أقيمت يوم الاثنين على صالة وزارة الرياضة بالرياض مرفوض شكلاً ومضموناً وبناءً على توصيات اللجنة الفنية والمسابقات بشأن الأحداث التي وقعت بعد المباراة وبناءً على (اللائحة الفنية والمسابقات – الانضباط - الاستئناف) بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة (المادة العاشرة الفقرة (10/20), فقد تقرر تغريم نادي الهلال مبلغ (20000 ريال) عشرين ألف ريال نظير ما بدر من جمهوره بعد المباراة, وتغريمه مبلغ (10000 ريال) عشرة آلاف ريال نظير ما بدر من بعض لاعبيه بعد المباراة, وإيقاف لاعب نادي الهلال (أسامة الزهراني) مباراة واحدة نظير ما بدر منه بعد المباراة , وتغريم نادي الفيصلي مبلغ (10000 ريال) عشرة آلاف ريال نظير ما بدر من بعض لاعبيه بعد المباراة , وإنذار ناديي الهلال والفيصلي والتنبيه عليهما بعدم تكرار ذلك وإلا سيطبق بحقهما العقوبة الأشد.