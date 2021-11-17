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تبوك تشهد تدشين أكبر مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالشرق الأوسط

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بمساحة إجمالية تبلغ 27 ألف متر مربع وبطاقة إنتاجية تقدر بـ 1.2 جيجا واط

تبوك تشهد تدشين أكبر مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالشرق الأوسط

دُشن اليوم أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، حيث انطلقت المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج، وذلك في المدينة الصناعية بمنطقة تبوك.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال التدشين أن هذا المصنع يهدف لتفعيل الاستثمار في الطاقة الشمسية، وتنويع مصادر الطاقة, إضافة إلى تمكين التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص ممثلاً بالمستثمرين الصناعيين لدعم الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمستدامة في جميع أنحاء المملكة.

وأوضح أن وجود مثل هذه المصانع في مدينة تبوك بالتحديد يحمل بُعدًا إستراتيجيًا؛ خاصةً مع قربها من المشاريع الكبرى مثل مدينة "نيوم" والبحر الأحمر، بالإضافة إلى توفُّر الطاقات البشرية الوطنية المؤهلة للعمل في مختلف الوظائف التي تحتاجها هذه المصانع.

وتتجاوز المساحة الإجمالية للمصنع 27 ألف متر مربع، بطاقةٍ إنتاجية تقدر بـ 1.2 جيجا واط. ويختص المصنع بإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بحجم استثمارات يصل إلى 700 مليون ريال. كما يعد من المصانع المتقدمة في مجال الأتمتة بالمملكة، مع وجود آليات إنتاج تعتمد على الآلات وتوظِّف أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

يذكر أن المملكة تتجه في إطار رؤيتها إلى بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يدعم نموها الاقتصادي، خاصةً مع تمتُّعها بالعوامل الجغرافية والمناخية الملائمة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يتطلب تكاملًا صناعيًا يدعم بناء هذا القطاع الواعد، من خلال جذب الاستثمارات، وتشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

تبوك تشهد تدشين أكبر مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالشرق الأوسط

تبوك تشهد تدشين أكبر مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالشرق الأوسط

تبوك تشهد تدشين أكبر مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالشرق الأوسط

تبوك تشهد تدشين أكبر مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالشرق الأوسط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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