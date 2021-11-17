استشاري: عملية التكميم لا تصلح لمن يعاني من ارتجاع المريء

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مريض السمنة الذي يعاني من ارتجاع في المريء، لا يمكن إجراء له عملية التكميم، لأن هذه العملية تزيد من الارتجاع.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن عملية تحويل المسار مناسبة لمن يحب الحلويات والسكريات، ومن خلال هذه العملية من الممكن التحكم في وزن المريض، وإذا زاد وزنه بعد عدة سنوات، فمن الممكن التحكم في وزنه بدرجة بسيطة من التحكم، بدون أي إجراء جراحي جديد.

وأضاف أن تكميم المعدة أو حزام المعدة إذا فشلت، ففي هذه الحالة يتم تحويلها إلى التحول المصغر، لعلاج مشكلة عدم خفض الوزن، أو فكرة الالتزام بنظام غذائي معين، خاصة إذا كان مريض السمنة محب للحلويات .