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أحمد بنداري يحذر من تأثير كورونا المدمر على صحة القلب

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أحمد بنداري يحذر من تأثير كورونا المدمر على صحة القلب أحمد بنداري يحذر من تأثير كورونا المدمر على صحة القلب

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حذر دكتور أحمد بندارى مدرس أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب- جامعة بنها من التأثيرات الخطيرة لفيروس كورونا على صحة القلب حال الإصابة بهذا الفيروس.

وقال في تصريحاته، إن يدمر القلب بعدة طرق، بينها أن الفيروس قد يغزو عضلة القلب بشكل مباشر أو يؤدي إلى التهابها، وأيضا قد يؤذي القلب بشكل غير مباشر عن طريق تعطيل التوازن بين العرض والطلب على الأكسجين، إذ تؤدي الزيادة في الطلب عليه إلى تلف القلب، خاصةً إذا كانت شرايين القلب أو العضلات غير صحية في البداية.

وأشار مدرس أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب- جامعة بنها إلى إن الحمى والعدوى الناتجة عن الإصابة بكورونا تتسبب في تسريع معدل ضربات القلب ما يزيد من عمله، خاصة لدى الذين يصابون بالالتهاب الرئوي، وأيضا قد ينخفض ضغط الدم أو يرتفع نتيجة الإصابة بالفيروس التاجي، ما يتسبب في مزيد من الضغط على القلب.

وطالب بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا لتجنب أثاره المدمرة على صحة الإنسان موجها هذه النصيحة بشكل خاص لمرضى القلب حرصا على سلامتهم.

ووجه بنداري عدة نصائح لصحة القلب منها تناول الأطعمة الصحية، والعيش بأسلوب حياة نشط، والحد من التوتر، والنوم لمدة 7 ساعات على الأقل كل ليلة، وممارسة الرياضة.

المصرى اليوم

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