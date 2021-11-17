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الاتحاد الأردني: لم نتلقّ رداً حول نتائج التحقيق في جنس إحدى لاعبات منتخب إيران

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الاتحاد الأردني: لم نتلقّ رداً حول نتائج التحقيق في جنس إحدى لاعبات منتخب إيران الاتحاد الأردني: لم نتلقّ رداً حول نتائج التحقيق في جنس إحدى لاعبات منتخب إيران
أكد أن إجراءاته لضمان حقوق الأردني المشارك

الاتحاد الأردني: لم نتلقّ رداً حول نتائج التحقيق في جنس إحدى لاعبات منتخب إيران

‬أكد الاتحاد الأردني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أنه لم يتلقّ حتى الآن رداً رسمياً من الاتحاد الآسيوي حول نتائج طلب التحقيق في "جنس" إحدى لاعبات المنتخب الإيراني.

وقال الاتحاد الأردني في بيانه: "عطفاً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وردود الأفعال وما تضمنته من تناقل معلومات مغلوطة حول طلب الاتحاد إجراء تحقيق عادل وشفاف من قبل الاتحاد الآسيوي، للتحقق من جنس إحدى لاعبات المنتخب الإيراني، بعد مباراتهم مع المنتخب الوطني للسيدات ضمن تصفيات كأس آسيا، يؤكد الاتحاد تمسكه بحقوقه كافة، ويؤكد أنه لم يتلقّ حتى الآن رداً رسمياً من الاتحاد الآسيوي حول نتائج طلب التحقيق".

وأضاف الاتحاد الأردني أنه "يحترم الخصوصية الشخصية للجميع وهو ما دفعه لعدم تحديد اسم لاعبة معينة أو مركزها أو ما يشير إليها صراحةً أو بالمضمون، حفاظاً على السرية والخصوصية والبعد عن التشهير، بخلاف ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام".

وتابع: "الإجراء الذي تقدم به الاتحاد، يأتي لضمان حقوق المنتخب الأردني المشارك في البطولة وضمن ما كفلته تعليمات البطولة ذاتها".

الجدير ذكره أن المنتخب الإيراني للسيدات تأهل إلى بطولة أمم آسيا 2022 التي ستقام في الهند على حساب منتخب الأردن بعد تغلبه عليه في المباراة الحاسمة بركلات الترجيح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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