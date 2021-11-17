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«الدلتا للسكر» تكشف موعد انخفاض الأسعار: الكيلو في بعض الدول يصل إلى 40 جنيها

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«الدلتا للسكر» تكشف موعد انخفاض الأسعار: الكيلو في بعض الدول يصل إلى 40 جنيها «الدلتا للسكر» تكشف موعد انخفاض الأسعار: الكيلو في بعض الدول يصل إلى 40 جنيها

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قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن ارتفاع أسعار السكر، مرتبط بموجة تضخم تحدث بمختلف أنحاء العالم.

وتابع اليزيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «ارتفاع السكر ناتج عن زيادة أسعار الطاقة، كون السكر يستخدم كبديل للطاقة في بعض الدول»، مشيرا إلى أن اتخذت إجراءات مرنة استباقية للتغلب على أزمة ارتفاع السكر.

وأضاف: «سعر الكيلو في بعض الدول يصل إلى 2 جنيه إسترليني، ما يعادل 40 جنيها، وفي المقابل ما زال سعر كيلو سكر بـ8.50 جنيه».

وطمأن رئيس شركة الدلتا للسكر المواطنين، قائلا: «لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يصل إلى 5 شهور، وهناك استقرار في أسعاره»، مشيرا إلى أن سعر كيلو السكر في الأسواق الحرة يصل إلى 13 جنيها، ويختلف وفقا لطبيعة العبوة.

ولفت إلى أن أسعار السكر ستشهد تراجعا ابتداء من منتصف يناير المقبل، كون السوق يشهد ضخ 1.850 مليون طن سكر في الفترة من فبراير حتى يوليو.

وأضاف: «السعر المتوافر بمصر اقتصادي وفي متناول الجميع، وأقل من الأسعار المتاحة عالميا».

المصرى اليوم

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